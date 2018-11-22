22 Kasım 2018, 14:10
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Warriors'tan Art Arda 4. Yenilgi

Warriors

Yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sakatlanmasıyla zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini de 123-95 kaybetti.

NBA'e 13 maçla devam edildi. Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini  aldı.
32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten  Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook ise 11 sayı, 11  ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve  Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets- Indiana Pacers: 127-109
Philadelphia 76ers- New Orleans Pelicans: 121-120
Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 108-124
Boston Celtics- New York Knicks: 109-117
Chicago Bulls- Phoenix Suns: 124-116
Cleveland Cavaliers- Los Angeles Lakers: 105-109
Houston Rockets- Detroit Pistons: 126-124
Milwaukee Bucks- Portland Trail Blazers: 143-100
Minnesota Timberwolves- Denver Nuggets: 101-103
Dallas Mavericks- Brooklyn Nets: 119-113
Utah Jazz- Sacramento Kings: 111-119
Golden State Warriors- Oklahoma City Thunder: 95-123
Oklahoma City Thunder

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