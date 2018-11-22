Warriors'tan Art Arda 4. Yenilgi

NBA'e 13 maçla devam edildi. Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.
32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook
ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
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Oklahoma City Thunder
22 Kasım 2018 Perşembe 14:10