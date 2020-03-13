Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD medyasına sert tepki
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, korona virüsü nedeniyle ABD'nin Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafı ile duyuran New York Times gazetesi ve CNN'e sert tepki gösterdi.
13.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:49
Türkiye 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, korona virüsü nedeniyle ABD'nin Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafı ile duyuran New York Times gazetesi ve CNN'e sert tepki gösterdi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye yapılacak tüm uçuşların 30 gün süreyle askıya alındığını açıklamasının ardından konuyla ilgili servis ettikleri korona virüsü haberlerinde, Türkiye'den fotoğraflar kullanan New York Times gazetesi ve CNN gibi basın kuruluşlarına sert tepki gösterdi.
Büyükelçi Kılıç Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin virüsle ilgili olarak ilk günden bu yana vatandaşlarının ve yabancı ziyaretçilerinin sağlığını korumak için proaktif bir yaklaşım takındığını belirtti. Büyükelçi Kılıç, "Halkın bu yöndeki gerçekler hakkında gerçekleri bilme ve sorumsuzca yapılan haberler tarafından yanlış yönlendirilmeme hakkı vardır. ABD'nin Şengen ülkelerinden gelen seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından bu haberler için New York Times ve CNN International'ın İstanbul'da çekilen fotoğrafları kullandığını görmek rahatsız edicidir. Bu, profesyonel ve objektif habercilik ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Serdar Kılıç ayrıca, fotoğraflarla ilgili Büyükelçiliğin düzeltme taleplerine rağmen New York Times'ın bu konuda bir düzeltme yayımlamayı reddetmesinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı. - WASHINGTON
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye yapılacak tüm uçuşların 30 gün süreyle askıya alındığını açıklamasının ardından konuyla ilgili servis ettikleri korona virüsü haberlerinde, Türkiye'den fotoğraflar kullanan New York Times gazetesi ve CNN gibi basın kuruluşlarına sert tepki gösterdi.
Büyükelçi Kılıç Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin virüsle ilgili olarak ilk günden bu yana vatandaşlarının ve yabancı ziyaretçilerinin sağlığını korumak için proaktif bir yaklaşım takındığını belirtti. Büyükelçi Kılıç, "Halkın bu yöndeki gerçekler hakkında gerçekleri bilme ve sorumsuzca yapılan haberler tarafından yanlış yönlendirilmeme hakkı vardır. ABD'nin Şengen ülkelerinden gelen seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından bu haberler için New York Times ve CNN International'ın İstanbul'da çekilen fotoğrafları kullandığını görmek rahatsız edicidir. Bu, profesyonel ve objektif habercilik ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Serdar Kılıç ayrıca, fotoğraflarla ilgili Büyükelçiliğin düzeltme taleplerine rağmen New York Times'ın bu konuda bir düzeltme yayımlamayı reddetmesinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Türkiye, Politika
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