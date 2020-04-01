Washington'da Kovid-19 tedbirleri
ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.
01.04.2020 06:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 06:03
ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel