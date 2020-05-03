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Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu

Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşuABD, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 'Blue Angels (Mavi Melekler)' ve 'Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)' isimli askeri savaş uçakları, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden...

03.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:37
Washington'da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu
ABD, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 'Blue Angels (Mavi Melekler)' ve 'Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)' isimli askeri savaş uçakları, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.
Dünyada koronavirüsün en çok görüldüğü ABD'de yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde New York ve New Jersey'de havalanan Mavi Melekler ve Gök Gürültüsü Kuşları isimli savaş uçakları, bu kez de başkent Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde havalandı. Sağlık çalışanlarına moral vermek için gösteri yapan uçaklara Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.
SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Washington'un en turistik yerlerinden National Mall'da gösteriyi izleyeme gelenler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Kimilerinin maske dahi takmadığı gösteri sırasında binlerce kişi yan yana gösteriyi izledi. Güzel havayı fırsat bilen binlerce Washingtonlılar, yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi. Washington’da savaş uçaklarından sağlık çalışanlarına destek uçuşu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Washington, Güncel, Haber

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