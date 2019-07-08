08.07.2019 20:08
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Washington'da sel

Washington

ABD'nin başkenti Washington'da sağanak nedeniyle oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi.

ABD'nin başkenti Washington'da sağanak nedeniyle oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi.
Washington ve Virginia eyaletinde sabah meydana gelen şiddetli yağış, bölgedeki nehirlerin taşmasına neden oldu.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan pek çok nehrin suyu yarım saat içinde 22 santimetre yükseldi.
Taşkının oluşturduğu sel sonucu Washington'daki caddeler, metro istasyonları ve iş merkezlerini su bastı, şehrin bazı kesimlerine elektrik verilemedi, elektrik kesintisinden yaklaşık 8 bin kişi etkilendi.
Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı selin ardından Washington polis departmanı ve itfaiye ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardımcı olmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Virginia, Güncel

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