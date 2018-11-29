Washington'da Suudi Arabistan Elçiliğinin Bulunduğu Caddeye Cemal Kaşıkçı Adı Verildi

ABD'de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adının verilmesi, Semt Danışma Komisyonunda yapılan oylamada kabul edildi.

CADDENİN İSMİNİN CEMAL KAŞIKÇI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ KABUL EDİLDİ

ABD basınında yer alan habere göre, Semt Danışma Komisyonu, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Bulvarı'nın bir bölümünün isminin Cemal Kaşıkçı olarak değiştirilmesini kabul etti.

DEĞİŞİKLİĞİN RESMİYET KAZANMASI İÇİN WASHINGTON DC KONSEYİNDE ONAYLANMASI GEREKİYOR

Komisyonun bu değişikliği, Suudilere, Kaşıkçı cinayetinin kabul edilemez olduğunu her gün hatırlatmak amacıyla yaptığı belirtildi.

Değişikliğin resmiyet kazanması için Washington DC Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.