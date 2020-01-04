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Washington'da Trump yönetimine protesto

ABD'nin başkenti Washington'da yaklaşık 300 protestocu, ABD yönetiminin Irak'tan çekilmesi ve İran ile savaşa girmemesi çağrısında bulundu.

04.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:08 Washington'da Trump yönetimine protesto
ABD'nin başkenti 'da yaklaşık 300 protestocu, ABD yönetiminin 'tan çekilmesi ve ile savaşa girmemesi çağrısında bulundu.
ABD'de "CodePink" olarak da bilinen "Pempe Kod: Barış için Kadınlar" adlı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde, Müslüman Barış Derneği, Birleşik Savaş Karşıtlığı Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun mensupları, "Ulusal Eylem Günü" dolayısıyla Beyaz Saray'ın önünde bir araya geldi.
Gruptakiler, ABD'nin Irak'ta İran ile karşı karşıya gelmesini protesto etti.
"İran'a karşı savaş ve yaptırımlara hayır", "İran ile barış" ve "İran ile görüş, bombalama" yazılı pankartlar taşıyan grup, ABD'nin askerlerini Irak'tan çekmesi çağrısında bulundu.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde "İran'ı Irak'a çevirmeyin" sloganları atan grup, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "Suikastlere hayır" pankartları açtı.
ABD ile İran arasındaki gerilim, Amerikan ordusunun 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle tırmanışa geçti.
Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'nin Irak'taki üslerine roket saldırıları artarken ABD'nin de Şii milis grubu Haşdi Şabi'ye ait hedefleri vurduğu iddia ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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