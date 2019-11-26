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Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray ve Kongre binası, yetkisiz bir hava aracının uçuş kısıtlaması olan bölgeye girmesi sonucu kapatıldı.

26.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:42Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı
ABD'nin başkenti 'da Beyaz Saray ve Kongre binası, yetkisiz bir hava aracının uçuş kısıtlaması olan bölgeye girmesi sonucu kapatıldı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde bir hava aracı, Beyaz Saray ve Kongre'nin de bulunduğu, uçuş kısıtlaması olan alanın hava sahasına girdi.
Bunun üzerine, güvenlik yetkilileri Beyaz Saray'a ve Kongre binasına giriş çıkışları kapattı.
Yetkililer daha sonra, hava aracının "düşmanca olmadığını" belirterek, giriş çıkışları tekrar açtı.
Hava aracının türüne ve kime ya da nereye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel

Kaynak: AA

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