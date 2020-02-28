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Washington'daki Regaib Kandili programında İdlib şehitleri için dua edildi

Başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen Regaib Kandili programında, İdlib şehitleri için dualar okundu.

28.02.2020 05:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 05:54Washington'daki Regaib Kandili programında İdlib şehitleri için dua edildi
Başkent yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen Regaib Kandili programında, şehitleri için dualar okundu.
Açılışını 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.
Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunup salavatlar getirilerek, İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için de dua edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Regaib Kandili, Washington, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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