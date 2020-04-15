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Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor

Washington Post'un ele geçirdiği belgelere göre Trump yönetimi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan okullar, kiliseler ve alışveriş merkezlerini 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor.

15.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:44

Washington Post gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre; Amerika'da koronavirüs ile mücadele eden en iyi iki kurum olan ''Hastalık kontrol ve koruma merkezi ve Federal Acil durum yönetim ajansı'' yetkilileri hükümet adına 1 Mayıs'a kadar ülkede okulların ve kiliselerin açılması, Amerikalıların evlerinden çıkıp işlerine geri dönmeleri için lobi yapıyorlar.

Belgelerde eyalet valilerinin şu an uygulanan kısıtlamalarını nasıl yavaş yavaş gevşetileceği konusunda da bilgiler var.

TRUMP TEDBİRLERİ KALDIRMAK İÇİN HEVESLİ

Washington Post ayrıca, Beyaz Saray'da çalışan bazı yetkililerin Trump'ın tedbirleri kaldırmak için aşırı derece hevesli ve kararlı olduğunu görünce kendisine bu konuda projeler getirmek için sıraya girdiklerini söyledi.

Washington Post, Beyaz Saray'da konu ile ilgili bir yetkili ile görüştüklerini, yetkilinin Beyaz Saray'da, ölüm ve enfeksiyon oranının yükselmeyeceği bir şekilde kısıtlamaları aşama aşama kaldırma gibi çalışmaların olduğunu söyledi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 26 BİNİ AŞTI

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 48 artarak 609 bin 685'e çıktı.

Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM’leri 1 Mayıs’a kadar açmayı planlıyor
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Beyaz Saray, 1 Mayıs, Dünya

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