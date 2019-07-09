09.07.2019 10:51
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Washington sele teslim oldu

Washington sele teslim oldu

– ABD'de sağanak yağışlar sonucu, sel meydana geldi.

– ABD'de sağanak yağışlar sonucu, sel meydana geldi.
Yağışlar başkent Washington'da hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Meteoroloji Servisi'nin (NWS) açıklamasına göre, tarihin en yağışlı Temmuz günlerinden birini geçiren Washington'da ulaşım durma noktasına geldi. Otomobiller yollarda kalırken, Virginia Square Metro İstasyonu'nun tavanının su sızdırması sonucu metro seferleri de yapılamadı. Yağışlar, Maryland ve Virginia eyaletlerinde etkili olurken vatandaşlara uzun süre elektrik verilemedi.
Yetkililer, yaşanan sağanak yağış ve sel sonucunda ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya

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