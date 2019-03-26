Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını eleştirerek "Olumsuz sonuçlara neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz. Washington, uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır." dedi.Peskov, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin başkanlık kararını imzalamasını gazetecilere değerlendirdi.Söz konusu kararın Orta Doğu ve Suriye'de olumsuz etkilere neden olacağını belirten Peskov, "Olumsuz sonuçlara kesinlikle neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz." diye konuştu.ABD'yi uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Peskov, "Washington, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararıyla uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır. Bu anlamda da çok üzgünüz." dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, temaslarda bulunmak üzere Moskova'yı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de bu konuyu istişare edeceğini söyledi.Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.