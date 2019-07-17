17.07.2019 10:22
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Washington ve Tahran'dan İran'ın füze programıyla ilgili çelişkili açıklamalar

Washington ve Tahran

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." derken İranlı mevkidaşı Zarif, bu açıklamalar "gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran'dan, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne dair 'çelişkili' açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İlk kez İranlılar füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." şeklinde konuşurken İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Pompeo'nun açıklamalarının "gerçeği yansıtmadığını" söyledi.

Diğer yandan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, salı günü yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin el konulmasına misilleme olarak Tahran'ın nükleer faaliyetlerindeki kısıtlamaları kaldırabileceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise, "nükleer silahlara sahip olamazlar" dedi.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya

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