Washington Yönetimine Kaşıkçı Cinayetinde Rol Oynayan Yazılım Konusunda Uyarı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:15



13 Aralık 2018 Perşembe 12:15

Washington Post, diktatörlerin gazetecilere ve muhaliflere zulmetmek için endişe verici seviyede bazı yazılımları kullandığına, Washington'daki siyasetçilerin ve yetkililerin, bunların masum insanların öldürülmesiyle sonuçlanan kötüye kullanımı konusunda harekete geçmesi gerektiğine dikkati çekti.Gazetede Josh Rogin imzalı yayınlanan makalede, Kanada'da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'in Kaşıkçı ile telefon görüşmelerini Suudi yönetiminin takip etmesini sağladığı savunulan İsrail şirketi NSO Group'un ürettiği yazılım hatırlatıldı.NSO Group'un, daha önce sadece birkaç hükümetin edinebildiği güçlü yazılım gereçlerini açık pazara koyan firmalardan sadece biri olduğu belirtilen makalede, diktatörlerin gazetecilere ve muhaliflere zulmetmek için endişe verici seviyede bazı yazılımları kullandığı, bu yazılımları satan yabancı şirketlerin ise kamuoyunu her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.İnsan hakları örgütleri ve bağımsız soruşturmacılara göre NSO Group'un Pegasus yazılımının, çoğunlukla muhaliflere, gazetecilere veya diğer masum sivillere zulmetmek amacıyla otoriter liderler tarafından 45 ülkede kullanıldığına işaret edilen makalede, bu şirketin Washington'da eski ulusal güvenlik ve istihbarat yetkilileri Jeremy Bash, Andrew Shapiro, Michael Allen ve Leon Panetta gibi isimlerden oluşan danışmanlar grubu ve hukuk firmalarıyla iş yaptığı anımsatıldı.Makalede, Abdülaziz'in telefonunun bu yazılımla takip edildiğini ortaya çıkaran Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşunun, NSO Group'un müşterisi Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil (BAE) yabancı hükümetlerin, toplumlarına göz açtırmamak için Pegasus yazılımını kötüye kullandığına ilişkin 2 yılı aşkın süredir kanıt topladığı ifade edildi.Citizen Lab'in yöneticisi Ronald Deibert'in, "Bu büyük bir sorunun belirtisi. Meseleye silah kontrolüne yaklaştığımız gibi yaklaşmanın zamanı. Yazılımın insanları öldüremeyeceği görüşünü bence yeniden gözden geçirmeliyiz." ifadesine yer verilen makalede, Washington'daki siyasetçilerin ve yetkililerin, yazılımların masum insanların öldürülmesiyle sonuçlanan kötüye kullanımı ve yaygınlaşması konusunda harekete geçmesi gerektiği vurgulandı."Bu sadece bir insan hakları meselesi değil, aynı zamanda ABD ulusal güvenliğini ilgilendiriyor." değerlendirmesine bulunulan makalede, NSO Group ile çalışan firmalara da dikkatli davranmaları çağrısı yapıldı.Kanada'da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz, Ekim 2017'den bu yana iletişim halinde olduğu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile yaptığı ses kaydı, fotoğraf ve videoların olduğu 400'den fazla WhatsApp mesajını CNN ile paylaşmıştı.Abdülaziz, Kaşıkçı ile Ağustos 2018'e kadar WhatsApp üzerinden konuştuklarını ancak telefonunun takip edildiğini fark etmesi üzerine daha güvenilir yollarla iletişimlerini sürdürdüklerini açıklamıştı. Abdülaziz, telefonunun takip edilmesine olanak tanıyan yazılımın İsrailli NSO Group tarafından üretildiğinin tespit edildiği belirterek firmaya dava açmıştı.