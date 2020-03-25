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watchOS 6.2 Yayınlandı! EKG Özelliği Kullanıma Açıldı

Ülkemizdeki Apple Watch kullanıcılarının merakla beklediği EKG özelliği watchOS 6.2 güncellemesi ile kullanıma açıldı

EKG Özelliği Türkiye'de Kullanıma Açıldı!

İlk olarak ABD'de kullanıma sunulan EKG özelliği kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştü.

25.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:34
watchOS 6.2 Yayınlandı! EKG Özelliği Kullanıma Açıldı
Ülkemizdeki Apple Watch kullanıcılarının merakla beklediği EKG özelliği watchOS 6.2 güncellemesi ile kullanıma açıldı

EKG Özelliği Türkiye 'de Kullanıma Açıldı!

İlk olarak ABD'de kullanıma sunulan EKG özelliği kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Apple yaptığı açıklamada EKG özelliğini ilerleyen zamanlarda diğer ülkelerde de kullanıma açacağını söylemişti.

Özellik watchOS 6.2 güncellemesinin yayınlanması ile birlikte Türkiye'de kullanılabilir hale geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kalp atışının hızlı veya düzensiz olması gibi belirtiler yaşadıklarında kalp ritmini ölçerek doktorlara kritik önem taşıyan veriler sağlayabilmekteler.

Apple Watch 4 veya Watch 5 modellerinden bir tanesinin kullanıyorsanız EKG özelliği kullanabilmektesiniz. Özelliği kullanmak için Apple Sağlık uygulamasına gitmeniz ve anlatılan adımları uygulamanız yeterli.

watchOS 6.2 ile birlikte Apple Watch üzerinden uygulama içi satın alma özelliğini de kullanabilmektesiniz. Son olarak güncellemenin 438 MB boyutunda olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Apple Watch, Türkiye, Apple, Teknoloji

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