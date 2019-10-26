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"Waterproof" perde açtı!

Başarılı oyuncular Aslı İnandık, Bala Atabek, Başak Daşman, Hande Doğandemir ve İdil Sivritepe'yi bir araya getiren Craft Tiyatro'nun yeni oyunu "Waterproof"un prömiyeri 24 Ekim Perşembe günü Craft Kadıköy'de gerçekleşti.

26.10.2019 11:58

Ünlü isimleri buluşturan geceye; Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Şükran Ovalı, Hasibe Eren, Aytaş Şaşmaz, Bora Akkaş, Cem Yiğit Üzümoğlu, İbrahim Selim, İpek Bilgin, Nilperi Şahinkaya, Nur Fettahoğlu, Serkan Altunorak, Dolunay Soysert, Aras Aydın, Selahattin Paşalı ve Cenk Suyabatmaz gibi isimler katıldı.

Prömiyer gecesinde beğeniyle izlenen oyun; 1966'da Galler'de gerçekleşen, Dünya tarihinin en büyük madencilik kazalarından sayılan "Aberfan Faciası"ndan esinlenerek kaleme alındı. "Waterproof", dünyada yaşanan felaketlerin sadece başına gelen insanlar için değil; zamandan, olaydan, kişilerden ve cinsiyetlerden bağımsız tüm insanlar için bir"felaket" olmasını konu alıyor.

Yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un, çevirmenliğini Bircan Çağlar ve Özge Çalışkan'ın üstlendiği "Waterproof"un yazarlığı Neil Anthony Docking imzası taşıyor. Oyun 25 Ekim, 5, 6, 20, 21 ve 26 Kasım'da Craft Kadıköy'de tiyatro severlerle buluşacak.


Kadıköy, Güncel

Kaynak: Bültenler

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