02.07.2019 17:01
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Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu

Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan teklif geldi. Deneyimli oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği, Fenerbahçe'nin transfer girişiminde bulunduğu Kasımpaşalı Trezeguet'e İngiltere 'den resmi transfer teklifi geldi. Premier Lig takımlarından Watford 'un Mısırlı futbolcu için Kasımpaşa'ya resmi transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

AFRİKA KUPASINDA YILDIZLAŞTI

Türkiye'de çok iyi bir sezon geçiren Trezeguet'in yakın çevresine İngiltere'de futbol hayatını sürdürmek istediğini iletti. Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner 'in de transferinde kolaylık sağlayacağını ileten Trezeguet'in Watford 'a transfer olması bekleniyor. Şu anda Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupasında boy gösteren Trezeguet, oynadığı üç maçta da maçın adamı seçildi.

(Fanatik)

Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu
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