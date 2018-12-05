Watford - Manchester City: 1-2

İngiltere
Premier Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Manchester City
, deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti.
Vicarage Road Stadı'ndaki karşılaşmada, Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Leroy Sane
ile 51. dakikada Riyad
Mahrez attı.
Ev sahibi Watford'un tek golü ise 85. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükselerek liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Watford ise 21 puanla 10. sırada kaldı.
Manchester City
05 Aralık 2018 Çarşamba 04:34