05 Aralık 2018, 04:34
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Watford - Manchester City: 1-2

Watford - Manchester City: 1-2

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, deplasmanda Watford'u 2-1 yendi.



İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti.

Vicarage Road Stadı'ndaki karşılaşmada, Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Leroy Sane ile 51. dakikada Riyad Mahrez attı.

Ev sahibi Watford'un tek golü ise 85. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükselerek liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Watford ise 21 puanla 10. sırada kaldı.

Manchester City

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