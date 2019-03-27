27 Mart 2019, 10:32
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Wbc Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e Ziyaret

Wbc Başkanı Sulaiman

Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti.

Federasyondan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner de yer aldı.

Ziyaret nedeniyle memnun olduğunu belirten başkan Gözgeç, Sulaiman'a plaket takdim etti. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Eyüp Gözgeç, Spor
Kaynak: AA



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