Wbc Başkanı Sulaiman'dan Eyüp Gözgeç'e Ziyaret

Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
'i makamında ziyaret etti.
Federasyondan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette başkan Sulaiman'ın yanı sıra süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD
'li rakibine yenilen boksör Avni Yıldırım
ve menajeri Ahmet Öner
de yer aldı.
Ziyaret nedeniyle memnun olduğunu belirten başkan Gözgeç, Sulaiman'a plaket takdim etti.
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Kaynak: AA