Web'in mucidi olarak bilinen World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) Direktörü Tim Berners-Lee, interneti kötü amaçlı kullanımdan korumak ve güvenli bir çevrimiçi ortam oluşturmak amacıyla "Web Sözleşmesi" adı altında bir hareket başlattı.

Web Sözleşmesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, web'in insanları bir araya getirmek ve bilgiyi erişime açık hale getirmek amacıyla dizayn edildiğinin altı çizildi.

Web'in dünyayı olumlu yönde değiştirdiği ve milyarlarca insanın yaşamını geliştirdiği belirtilerek, çok sayıda insanın web'in faydalarına erişim sağlayamadığı ifade edildi.

"Çevrimiçi dünyayı herkes için güvenilir kılmak amacıyla küresel bir eylem planı" olarak sunulan Web Sözleşmesi'nde, web'in geleceğinin korunmasında herkesin bir role sahip olduğu kaydedildi.

Web Sözleşmesi'nin 80'den fazla organizasyon, hükümet temsilcileri, şirketler ve sivil toplumun katılımıyla oluşturulduğu; sözleşmenin hedeflerine ulaşabilmesi için hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin sözleşmeye bağlı kalması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen W3C Direktörü Berners-Lee, insanların yaşamını değiştirmenin, toplumu zenginleştirmenin ve eşitsizliği azaltmanın web'in gücünün sağladığı imkanlardan bazıları olduğunu belirterek, web'in güvenliğini sağlamak için interneti kötü amaçlarla kullananlara karşı toplu bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Teknolojinin devleri sözleşmeye desteğini açıkladı

Web Sözleşmesi'nde internetin korunmasına yönelik 9 temel ilke belirlendi.

Hükümetlere yönelik ilkeler arasında; "herkesin internete erişimini sağlamak", "internetin tamamını her zaman erişilebilir tutmak" ve "insanların temel çevrimiçi gizlilik ve veri haklarını korumak ve saygı duymak" yer alıyor.

Şirketlere yönelik prensipler arasında ise "interneti uygun fiyatlı ve herkes için erişilebilir hale getirmek", "çevrimiçi güven oluşturmak için insanların gizliliğine ve kişisel verilerine saygı göstermek ve korumak" ve "insanlık için en iyiyi destekleyecek ve en kötüye meydan okuyacak teknolojiler geliştirmek" bulunuyor.

Bireyler için oluşturulan ilkeler de "web'de geliştiricilerden ve katkı sağlayanlardan olmak", "sivil söylem ve insan onuruna saygı duyan güçlü topluluklar oluşturmak" ve "web için mücadele etmek" olarak belirlendi.

İlkelerle, kötü amaçlı kullanıma karşı ortak bir hareketle internetin korunması amaçlanıyor.

Aralarında Google, Microsoft, Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerinin bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluş, Web Sözleşmesi'ne desteğini açıkladı.

Kaynak: AA