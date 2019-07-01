01.07.2019 08:52
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'Web Uygulama Güvenlik Testleri Eğitimi' tamamlandı

BEÜ Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) teknik destekli 'Web Uygulama Güvenlik Testleri Eğitimi' projesi, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

BEÜ Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) teknik destekli 'Web Uygulama Güvenlik Testleri Eğitimi' projesi, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

10 gün süren eğitim boyunca katılımcılara Web uygulamalarında birçok zayıflık yöntemi hakkında bilgi verildi. Üniversite öğrencileri ve lise öğrencilerinden takımların oluşturulduğu eğitim kapsamında ilk defa çok sayıda 'Bayrağı Yakala', Capture the Flag (CTF) sorusu çözüldü.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner, sertifika töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Bu eğitim, bir önceki eğitimleri güçlendirerek Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenecek olan Hacİstanbul CTF yarışmalarına girebilecek takımların oluşmasına vesile oldu. Bu takımlarla ilk defa yarışmalara başvuracağız. Zonguldak 'tan güçlü bir siber güvenlik ekibi çıkarabilmek istiyoruz. Ayrıca bu ay içerisinde yeni bir proje başvurumuzu tamamladık." diye konuştu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Batı Karadeniz , Bülent Ecevit Üniversitesi , Güncel

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