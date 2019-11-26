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Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu

Eski futbolcular Ekrem Dağ ve Pierre Webo, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

26.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:35Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
Eski futbolcular Ekrem Dağ ve Pierre Webo, Medipol 'de yardımcı antrenör olarak göreve başladı.
Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yaparken Antalyaspor ile anlaşarak takımdan ayrılan Stjepan Tomas'ın yerine Ekrem Dağ ve Pierre Webo geldi.
Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.
Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.
İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."
(İHA)

Pierre Webo, Başakşehir, Ekrem Dağ, Güncel

Kaynak: İHA

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