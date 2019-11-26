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Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör oldu

Medipol Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaşmaya vardı.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör oldu
Medipol , yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaşmaya vardı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Webo ve Ekrem Dağ'ın turuncu-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapacağını açıkladı.
Açıklamada, "Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi. Kamerun milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi. İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pierre Webo, Başakşehir, Ekrem Dağ, Spor

Kaynak: AA

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