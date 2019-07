webteknoiçin Mobil Fotoğrafçılık Yarışması: İşte Finale Kalan 60 Fotoğraf

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edenler, yaptığımız çekilişleri de duymuşlardır. Ancak bu kez işi şansa bırakmadık, becerinizi konuşturabileceğiniz bir yarışma düzenlemek istedik. 14 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında Twitter ve Instagram hesaplarınızdan çektiğiniz fotoğrafları #webteknoiçin etiketiyle paylaştınız.Sosyal medya ve editör ekibimizle yoğun bir seçim sürecinin ardından, 60 kişilik finalist listesini belirledik. Bu listede yer alan isimlerden 30'u, önümüzdeki hafta açıklayacağımız kazanan listesinde yer alacaklar.Bu listede yer alan 60 finalistin 30'u aşağıdaki ödülleri kazanacak.#webteknoiçin Mobil Fotoğrafçılık Yarışması ödülleri:1 kişiye ZHIYUN Gimball1 kişiye JBL CLIP 3 Ses Bombası1 kişiye EACHINE E55 Kameralı Drone1 kişiye Xiaomi mi Band 31 kişiye MEIZU Profesyonel Selfie Çubuğu1 kişiye mi 10000 mAh Powerbank1 kişiye UGREEN Telefon Kol Bandı1 kişiye IPX8 Su Altı Telefon Kılıfı1 kişiye Tronsmart Encore S2 Kablosuz Kulaklık2 kişiye AIKE Profesyonel Geniş Açılı Lens4 kişiye Ultimax Ahtapot Tripod Telefon Tutucu5 kişiye Akrobat Orta Boy Ahtapot Tripod Telefon Tutucu5 kişiye Tüm Akıllı Telefonlara Uyumlu KingMa R11 Mobil Oyun Tetiği5 kişiye VR BOX Sanal Gerçeklik Gözlüğü#webteknoiçin Mobil Fotoğrafçılık Yarışması Finalistleri:Gülçin Karabulut, Sakarya, Huawei Mate 10 Pro:Barkın Yaldız, Bolu, Samsung Galaxy S7:Oktay Çetin, Çorum, Xiaomi mi A2:Yaşar Mutlu, Stockholm, Motorola Moto Z:Sabri Görkem, İzmir, Xiaomi mi 8:Mustafa Aydemir, İstanbul , iPhone 6s:Ömer Faruk Gündüz, İstanbul, iPhone 5s:Mehmet Karaca, Kahramanmaraş, HTC One M9:Hasancan Elçi, İzmir, Xiaomi mi Note 3:Hayri Biçer, Muğla, Huawei Mate 10 Pro:Alperen Tutoğlu, Bartın, Huawei Mate 10 Lite:Burak Can Deniz, Konya, Huawei P Smart:Eyüp Ensar Gök, Osmaniye, Casper VIA M3:Yasin Çevik, Samsun, Türk Telekom TT175:Mustafa Şirin, Kocaeli, iPhone 5s:Esad Ünal, New York, iPhone 6:Sena Örer, Balıkesir, iPhone 7:Melikşah Sayın, İstanbul, iPhone 7:Volkan Zengin, Paris, Samsung Galaxy A6:Hasan Tahsin Özden, Konya, Xiaomi mi 8 Lite:Ali Gönül, Antalya, Huawei P Smart 2018:Bartu Yavuz, İzmir, Galaxy Note 5:Emre Erdoğan, Konya, Sony Xperia XZ:Rümeysa Sürü, İzmir, Samsung Galaxy J7 Prime:Abdulhalim Deniz, Balıkesir, Xiaomi Redmi Note 6:Hilal E., Kayseri, Samsung Galaxy S8:Görkem Çınar, Eskişehir, LG Q6:Yiğitcan G., İstanbul, iPhone X:Kaan Taran, Ordu, iPhone 7:Umutcan Memo, Tekirdağ, iPhone 7:Onur Karakuş, Rize, Xiaomi mi Note 3:Enis Demir, Zonguldak, General Mobile 4G:Veysi Fındık, Mardin, Samsung Galaxy A5:Uğur Puyner, İstanbul, Samsung Galaxy S7:İlke Gürsoy, İstanbul, Xiaomi Redmi Note 7:Can Mahsuni Karadeniz, İzmir, Vestel Venus V3:Emircan Öztürk, İstanbul, Samsung Galaxy J7 Prime:Kadri Kapucuoğlu, Zonguldak, iPhone SE:Caner Kula, Sakarya, iPhone X:Kadir Buğra Duran, Antalya, Casper Via G1 Plus:Erkan Bozgeyik, Gaziantep, Samsung Galaxy J5:İrfan Köse, Bursa, Samsung Galaxy Note8:Muhammet Ali Mut, Afyon, General Mobile GM 8 Go:Samet Efe Kuyu, İstanbul, Samsung A7 2017:Sefa Turhan, Bolu, Huawei Mate 20 Lite:Faruk Özer, İstanbul, iPhone 6:Muhammed Raşid Avcı‏, Amasya, General Mobile GM 5 Plus:Umut Tengül, İzmir, Huawei Mate 10 Pro:Hasan Cavit Koçak, İstanbul, Huawei P10:Anıl Sayar, Çanakkale, Huawei Mate 10 Pro:Ömer Faruk Balahoroğlu, Trabzon, General Mobile Discovery Elite:Emre Aytan, Artvin, iPhone 6:Melik Kılıç, Endonezya, iPhone X:Enes Kesen, Eskişehir, iPhone 7:Selim Akçin, Karabük, Samsung Galaxy A50:İsmail Şen, Ankara, Samsung Galaxy S10:Bartu Ilgaz, Muğla, Samsung Galaxy S9:Mücahit Ünaldı, Tokat, Samsung Galaxy S8 Plus:Muhammet Can Küçük, Samsun, iPhone 5s:İram Tunç, Ordu, Samsung J7 Core:Bu 60 finalist içinden 30 kişi belirleyerek, aldıkları değerlendirme puanlarına göre ödülleri dağıtacağız. Yarışmanın kazananları önümüzdeki hafta Webtekno sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Haberdar olmak için bizi, aşağıdaki bağlantılara tıklayarak takip edebilir, ayrıca mobil uygulamamızı da indirebilirsiniz: