WEF Yapay zekaya küresel kurallar getirecek

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yapay zekayı küresel bazda kontrol etmek ve kullanmak üzere 'Yapay Zeka Konseyi' kurmayı amaçlıyor.

WEF bu amaçla ABD'nin San Francisco kentinde bu hafta düzenleyeceği toplantıda yapay zeka uzmanları, siyasetçiler ve dünyanın önde gelen şirket yöneticilerini bir araya getirerek yapay zekanın küresel kurallara bağlanması gerekliliğini tartışacak.

MIT Teknoloji Enstitüsü'nün duyurduğu habere göre, Yapay Zeka Konseyi ulusların birbirleri arasında yapay zeka ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde güç gösterileri yapmalarını engelleyerek ortak bir zeminde buluşan bir politika geliştirmeye çalışacak.

Toplantıya aralarında Birleşmiş Milletler ve Unicef gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanısıra Microsoft, I BM, Çin sigorta ve teknoloji markası Ping An, Kanadalı yapay zeka şirketi Element AI gibi çok sayıda büyük şirketten yöneticiler ve uzmanların katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz nisan ayında da Avrupa Birliği yapay zekanın etik kullanımı rehberini hazırlamıştı. Bugüne kadar çok sayıda ülkenin yapay zekanın fonlanması konusuna öncelik verdiklerini açıklamalarına karşın yapay zekanın nasıl yönetileceği ile ilgili çalışmaların kısıtlı olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka konusunda özellikle iki büyük rakip ABD ve Çin arasında ortak bir zemin bulmanın zor olduğu ancak WEF'in bunu inşaa etmeye çalışacağının da altı çizildi.

Kaynak: DHA