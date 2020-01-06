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WEFA'dan, Malatya'daki 200 öğrenciyi kışlık yardımlarla sevindirdi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Malatya'da 200 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:37 WEFA'dan, Malatya'daki 200 öğrenciyi kışlık yardımlarla sevindirdi
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, 'da 200 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.
'nin farklı illerinde öğrencilere kışlık kıyafet ve bot yardımı yaparak çocukların yüzünü güldüren WEFA ekibi, Malatya'da da ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirdi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen 200 öğrenciye mont, bot, atkı, bere ve eldiven dağıtıldı, muhtaç ailelere zekat yardımı yapıldı.
WEFA Kadın Kolları Başkanı Aydanur Derindere, çocukların sıcak bir kış geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.
Öğrencilere yardım etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Derindere, "Bu çocuklar öz güvenle büyürse ülkeleri ve devletleri yönetecek kademelere kadar yükselebilirler. Önümüzdeki günlerde yine ekiplerimiz kış yardımı yapılacak diğer şehirlere doğru yola çıkacaklar. Bu yıl Türkiye'deki kış yardımlarımızı Türkiye Diyanet Vakfı ile yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Şubat ayı sonuna kadar İstanbul, Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Şırnak, Hatay, Ağrı, Kars, Mardin, Malatya ve Şanlıurfa'da 11 bin öğrenciye yardım yapılacağı bildirildi.

Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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