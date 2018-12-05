Welliton, Erzurumspor Yolunda!

Stoper de aranıyor

Erzurumspor'un eldeki forvetlere ise teklif gelmesi durumunda satışına sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Ayrıca teknik direktör Mehmet Özdilek takıma savunma takviyesi de istediği ve bu doğrultuda çalışmaların tam gaz devam ettiği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)