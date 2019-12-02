Wendy Filmi

Klasikleşen Peter Pan hikayesinin beyaz perde uyarlaması olan film
, Wendy'nin yaşamına odaklanıyor. Zamanın akmayıp, yaşlanmanın engellendiği gizemli bir adada kaybolan Wendy, kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Wendy, burada ailesini, özgürlüğünü ve gençliğin neşeli ruhunu büyümenin ölümcül tehlikesinden kurtarmak için savaşmak zorunda kalır. Yönetmen :
Benh ZeitlinSenaryo:
Benh Zeitlin, Eliza ZeitlinOyuncular:
Shay Walker, Tommie Lynn MilazzoFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
WendyYapımcı Firma:
Court 13 PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Court 13 PicturesVizyon Tarihi:
01.01.2070 Wendy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.