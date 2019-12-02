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Wendy Filmi

Wendy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wendy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

02.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:58Wendy Filmi
Klasikleşen Peter Pan hikayesinin beyaz perde uyarlaması olan film, Wendy'nin yaşamına odaklanıyor. Zamanın akmayıp, yaşlanmanın engellendiği gizemli bir adada kaybolan Wendy, kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Wendy, burada ailesini, özgürlüğünü ve gençliğin neşeli ruhunu büyümenin ölümcül tehlikesinden kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.


:Benh Zeitlin
Senaryo:Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin
Oyuncular:Shay Walker, Tommie Lynn Milazzo
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Wendy
Yapımcı Firma:Court 13 Pictures
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Court 13 Pictures
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Benh Zeitlin, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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