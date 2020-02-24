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Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye "ağlama" göndermesi

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen galibiyetinin ardından eski oyuncularından Wesley Sneijder'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

24.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:07

'ın 20 yıllık aranın ardından 'yi 'de mağlup etmesinin ardından Sneijder, "ağlama" göndermeli bir mesaj paylaştı.

ÇAY FOTOĞRAFI VE "AĞLAMA" MESAJI

Futbolu bırakan Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından çay fotoğrafı paylaştı ve "Ağlama" mesajını yolladı. Sneijder'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde de şampiyonluk sonrasında "Fener ağlama" mesajıyla taraftarlar tarafından çok sevilen oyunculardan biri haline gelmişti.

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Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye

Wesley Sneijder, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor


HABER YORUMLARI (14)
BABA G.S:Snipper doğru söyler aglaklar hüngür hüngür ağlıyor anaları geberse bu kadar ağlamaz bu ezik febesler
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BÜYÜKSÜN FENERBAHÇE:BÜYÜKSÜN FENERBAHÇE. EZİK CİM COM LULARIN SEVİNÇLERİ GÖRÜLMEYE DEĞER. MEĞER NE ÇOK EZİLMİŞLER. 21 YILDIR 6-0 IN EZİKLİĞİNİ UNUTAMAMIŞLAR. NASILDA SEVİNİYORLAR. FENERBAHÇENİN ÖNEMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ DAHA İYİ ANLAŞILDI.
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1 6
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HAKO7:Sen ağlıyormuşsun demek ki 20 senedir, şimdi onlar ağlasın mı diyorsun? :)
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0 1
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BABANİZ GALATASARAY:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınFENER AGLAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ÇAKAL:ali guzu boşgan fenevbaze şampuan
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2 2
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FB Lİ:YAZIK YA 21 YIL SONRA ÇOCUK GİBİ SEVİNİYORLAR :)))) BİZ 21 YILDA NE KADAR SEVİNDİK KİM BİLİR. . .
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7 10
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ADSIZ KOVBOY:Sen bir bizim sahamızda kupa kaldır da sonra konuş :)utancınızdan ışıkları kapattınız hatırlatırım. .
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7 0
GS LÜ:Birader biz galibiyete değil sizi susturduğumuza yani elinizde bir şey kalmamasına seviniyoruz. Gerçi siz susmazsınız. Çirkefsiniz...
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9 1
SERDAR:dört yıldır yenemiyorsunuz. haa şampiyon olduğumuz maçtaki zevk hiç birinde yok
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7 2
HH42:Ah ersun ah senın kurduğun takıma oynattığın oyuna lanet olsun bizi onun bunun oyuncularının diline sakız ettin ya sana ne desem az
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