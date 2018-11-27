Wesley Sneijder: "Galatasaray'a Geri Döneceğim"

Katar
Ligi takımlarından El-Garafe'de forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder
, Beyaz TV
'de yayınlanan programa çarpıcı açıklamalarda bulundu.Wesley Sneijder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kalbim hala sarı-kırmızı"
" Türkiye
'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı-kırmızı. Benim halkkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde. Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray inşallah Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur."
"Galatasaray'a geri döneceğim"
"Galatasaray'a geri döneceğim. Fatih Terim
'e minnettarım. Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var. ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Youtube
'dan hala ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler."
Kaynak: Fotomaç
Beyaz TV,Galatasaray,Wesley Sneijder