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Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor. Hedefinin Real Madrid ve Galatasaray olduğunu söyledi" dedi.

11.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:14

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'u çalıştıran Bülent Uygun, Ajansspor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uygun, Katar'ın Al Gharafa takımında birlikte çalıştığı Wesley Sneijder'in Galatasaray 'da teknik direktörlük hedefi olduğunu açıkladı.

Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor

"AJAX'TA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder, Galatasaray’ın başına geçmek istiyor
Etiketler: Wesley Sneijder, Bülent Uygun, Denizlispor, Galatasaray, Spor
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