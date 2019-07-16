16.07.2019 15:14
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Wesley Sneijder, Türk medyasına çattı: Beyni olmayan insanlar!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından Türk medyasına veryansın etti. Yıldız futbolcu "Beyni olmayan insanlar, okuduğu her şeye her zaman inanır" dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından olan Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile boşanma iddialarının ardından sosyal medya hesabından basında çıkan 15 milyon euroluk tazminat iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"İNSANLAR GERÇEKLERİ BİLSİN İSTİYORUM"

Evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü futbolcu, "İnsanlar gerçekleri bilsin istiyorum" diyerek evliliğinde kriz yaşadığını doğrularken tazminat iddialarını ise yalanladı.

"DAHA FAZLA HOŞGÖRÜ GÖSTEREMEYECEĞİM"

Hollandalı yıldız, son olarak tazminat olarak eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberlere vurgu da yaptı.35 yaşındaki futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Ben ve Yolanthe hakkında söylenen yalanlara daha fazla hoşgörü gösteremeyeceğim. Bazı şeylere açıklık getirmek gerekiyor. Öncelikle, evet bir süredir bir arada değiliz. Şu an boşanmadık da. Evliliğimde birçok hata yaptım. Ancak, bu kimsenin işi değil. Yolanthe benim için hala iyi biridir ve ona çok saygı duyuyorum. Birlikte olmasak bile bana ve oğluma çok iyi bakıyor.

"BEYNİ OLMAYAN İNSANLAR İNSANLAR OKUDUĞU HER ŞEYE İNANIR"

"İkinci olarak, Yolanthe'nin maddi olarak bana ihtiyacı yok. Türk basını, Yolanthe'nin benden 19 milyon euro istediğini ve benim ona 15 verdiğimi yazdı! Beyler, giderek çılgınlaşıyorsunuz. İnsanlar gerçekleri bilsin istiyorum. Beyni olmayan insanlar, okuduğu her şeye her zaman inanır. Birbirimizin paralarına ihtiyacımız yok. Tüm yazılanlar yalan. Herhangi bir şeye cevap verme ihtiyacımız yok. Tüm bu yazılanlara rağmen çocuğumun annesi sakin kalmasına saygılıyım.

Ancak, bu durumda hoşlanmıyorum. İnsanların hayatımı darmadağın etmesine izin vermeyeceğim."

Wesley Sneijder, Türk medyasına çattı: Beyni olmayan insanlar!
Wesley Sneijder, Galatasaray, Magazin, Spor

YORUMLAR (3)
A.SEVER: Kime ne ne kadar verirse versin Ata sözü zenginin parası fakirin kafasını yorarmış Ayrılsa kime ne Böyle insanların futbolu üzerinde konuşmak lazım gerisi kendini ve Karısını ilgilendirir
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RECAİ: Adam Gibi Adam. . Ayrılsakta beraberiz diyorbizdekinleri gibi ayrılır ayrılmaz çirkefleşmiyorSnejder bizden biriyle evlenseydi . . kazandıgının yarısını bırakırdı. . Bir tanıdıgımın karısı boşandıktan sonra adamı hapse attırdı nafaka gec odendi diye şirketlerine dairelerine el koydurdu. . Devlet kayyum atamış. . . Kayyum bir bucuk milyon aşırmıs geri alamıyor. . adam bir ekmege muhtac kaldı kaç senedir. . . yaşasın Turkish adelet sistemi. . Kadınlara butun hakları ver erkeklere kole yap
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PERSONEL DE SUÇLU ŞİMDİ: adam türk medyasına çatmamış doğruları söylemiş
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