13.07.2019 15:11
Haberler» Spor» Haber

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'ya 15 milyon euro ödeyecek

Hollanda basını, Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'ya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını yazdı. Boşanma kararı alan Cabau, Sneijder'den 19 milyon euro talep ederken iki isim 15 milyon euroda anlaştı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau, yolun sonuna geldi. Dokuz yıl önce hayatlarını birleştiren çift, geçen yıl ayrılmaya karar verdi. Hollanda basını; ikilinin birbirine ihanet ettiğini, Sneijder'in eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

SOKAKTA DURAN ARACI PARÇALAMIŞTI

Son yaşanan olaylar ise ikilinin gemileri tamamen yaktığının kanıtı gibiydi. Geçen ay Sneijder, dostlarıyla ev partisine gitti. Gece sonunda sokaktaki bir aracı parçalayınca kelepçelendi. Hasarı karşılayınca da salıverildi. Bu olaydan sonra ikilinin boşanma süreci de netleşti.

YOLANTHE TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Hollanda basını Sneijder'in Yolanthe Cabau'nun istediği 19 milyon euroyu çok bulduğunu, ikilinin 15 milyon euroya anlaştığını bildirdi. Yolanthe Cabau da sosyal medya hesabından Sneijder ile olan karelerini sildi.

(NTV)

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'ya 15 milyon euro ödeyecek
Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau, Galatasaray, Hollanda, Magazin, Spor

YORUMLAR (9)
KADINLAR İŞİ İYİCE MADDİYATA DÖKTÜ: la ne yapyı 9 yılda ki 15 milyon istiyor, hayır ne verdi 9 yıl boyunca ? yoksa yolanteninki altın danmı?
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
FERİDUN: Her zaman erkekler bir bedel ödüyor. Nedense kadınlar hep masum? Madem kadın erkek eşit diyorsunuz o zaman erkekte kadından talep edebilsin. Neden sadece kadınlar erkeklerden talep ediyor? Bu mu eşitlik dediğiniz? Medya''da şimdi ''kadına şiddet'' başlıklarıyla bir sürü ıvır zıvır haber çıkar. Halbuki kimse Cabau''nun ne yaptığını yazmaz. Erkeklerin çilesi nedir arkadaş. Medya denen illet hep sizin suçunuz!
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADINI YAZ Y: Paralı olanın sorunu başka parasız olanında. ama ikisininde aynı. hep mutsuzluklar. nedense? insanları mutlu etmek imkansız. çünkü insanların tek derdi para. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
METİN: karıda rahat durmuyoki be birader sneijder Türkiyede kaldıktan sonra bizim adetlerimizi kapmış ne diyim şiddete karşıyım ama karı hak etmiş
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADSIZ: BİR KADINLA BERABER OLMANIN BEDELİ. HİÇ ANLAMIYORUM BU ERKEKLERİ.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CONI: Bu kadina gucu yetmemis belli ki
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: oda belasini bulacak azanlarin sonu kötu oluyor merak etmesin parayla mutluluk satin alinmazalsanda uzun surmez
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KENAN: Bu heriflerde kafa yok. Evlilik dışı yaşa bunlarla yada yap sözleşmeyi sadece donunu alıp gitsin senden
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KUPA-SAHADA -KAZANİLİR: cimbom ve ihanet
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
17:49   Wimbledon'ın Kraliçesi Simona Halep
17:47   Büyük Britanya'da pole pozisyonu Bottas'ın
17:38   XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
17:37   Garry Rodrigues: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum
17:33   Skubic: Hedefimiz Konyaspor'u Avrupa'da temsil etmek
17:31   Wimbledon'da şampiyon Simona Halep
17:31   Muammer Yıldırım: Ligi en iyi yerde bitireceğiz