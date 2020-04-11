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West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti.

11.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:24
West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarının bir bölümünün ligler tekrar başlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı, ayrıca teknik direktör David Moyes'in maaşında yüzde 30 indirime gidileceği duyuruldu.
Kulüp çalışanlarının ise maaşlarının ödenmeye devam edileceği aktarıldı.
Premier Lig'de West Ham United'dan önce Southampton'da futbolcuların maaşları kısmi olarak ertelenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: West Ham United, Spor
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