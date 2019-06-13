13.06.2019 12:14
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West Ham United'dan Ozan Kabak hamlesi

West Ham United

Premeir Lig ekibi West Ham United, adı özellikle Bayern Münih ve Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Ozan Kabak için harekete geçti.

Galatasaray'ın devre arasında Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında sattığı Ozan Kabak, yalnızca yarım sezon oynadığı Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü.

Takımının küme düşmesi sonrası hakkındaki transfer dedikoduları iyice artan ve sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki stoper hakkında Ada basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

TRANSFERE EN YAKIN KULÜP BAYERN MÜNİH

The Guardian gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, milli savunmacıyı renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Haberde Londra ekibinin Ozan'ın transferi konusunda Alman kulüpleriyle yarış hâlinde olduğu ifade edilirken genç yıldızı kadrosuna katmaya en yakın takımınsa Bayern Münih olduğu belirtildi.

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DÜRBÜNLÜ:Hayırlı Olsun.
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