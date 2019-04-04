04 Nisan 2019, 17:48
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West Ham United, Dorukhan Toköz'ü Transfer Etmek İstiyor

Sezon başında Gary Medel'i kadrosuna katmak isteyen West Ham United, bu kez de Dorukhan Toköz'e kancayı taktı. İngiliz ekibinin, 20 milyon euro isteyen Beşiktaş'a önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunması bekleniyor.

Beşiktaş'ın 13. haftadaki Ankaragücü maçında ilk 11'de formayı sırtına geçirdi, bir daha da hiç çıkartmadı Dorukhan. Önce Tolgay ile Oğuzhan'ı kesti, sonrasında Medel'i kulübeye çekti. Teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi haline gelen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Moldova ve Arnavutluk maçlarında kalitesini bir kez daha gösterdi. O Dorukhan, artık sadece Türkiye'deki futbolsverlerin değil, Avrupa'nın da gündeminde. Genoa'nın 8 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı, İspanyol kulüplerinin yakından takip ettiği Dorukhan'ın en ciddi taliplerinden birinin de İngiliz kulübü West Ham United olduğu ortaya çıktı.

CENK 23 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Fanatik'e göre Premier Lig temsilcisi, sezon sonunda Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiltere'de yüksek gelirler doğrultusunda kulüpler rahatça 20-30 milyon Euro seviyelerinde transferler gerçekleştirirken, Everton Cenk Tosun için 23 milyon euro ödemişti. Başkan Fikret Orman'ın 20 milyon euro değer biçtiği Dorukhan için Beşiktaş'a yüksek bir öneri gelmesi kuvvetle muhtemel.

PELLEGRİNİ ÇOK İSTEDİ

Ufak bir hatırlatma; West Ham United sezon sonunda bir diğer Beşiktaşlı Medel'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Devre arasından bu yana Şilili orta saha oyuncusu ile ilgilenen Manuel Pellegrini'nin ekibi, geçtiğimiz günlerde Medel'in menaceriyle büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Kulüplerin de ortak bir zeminde buluşmasına kesin gözle bakılıyor.

ROMA VE VALENCİA EKİP YOLLUYOR

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, ligde kalan 8 haftalık süreçte tam anlamıyla göz hapsinde olacak. Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Roma'nın yanı sıra Valenica'nın, siyah-beyazlı takımın maçlarına scout ekibinden (oyuncu izleme) temsilci göndereceği öğrenildi. Hali hazırda Genoa'nın çok istekli olduğu Dorukhan konusunda, yönetim aceleci davranmayacak ve en yüksek teklifi bekleyecek.

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Beşiktaş, Dorukhan Toköz, West Ham United, Spor



YORUMLAR (6)
TİM0135: Bu bjk de harbiden kafa yok ya,takımda kime fiyat biçse elinde patlıyor,çünkü futbolcunun kafası karışıyor,egosu yükseliyor.Futbol dan anlamayanlar futbolu yönetirse böyle olur!
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BEŞİKTAŞLI: 200 milyon ver al wast ham ! xd :D
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HUZUR: Babel kafayı boyayinca yaprak dokumundeki hayriyeye benzemis be
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ADINIZI YAZIN: satılırsa çok büyük yanlış olur tıpkı cenk''i sattıkları gibi yerini doldurmaları lazım önce
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ADINIZI YAZIN-: taninan bir rakam vallahi fenerdenmi özendin
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