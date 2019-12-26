Haberler » Spor » West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek - Spor

West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

Fenerbahçe ve milli takım formasıyla bu sezon harikalar yaratan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi West Ham United'ın transfer listesine girdi. İngilizler bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

26.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:00

Bu sezon formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak üzere olan Ozan Tufan, kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

West Ham United'ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağı iddia edildi. 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United'a kaptırmak üzere olan West Ham'ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığını öne sürüldü.

(Güneş)

West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek

West Ham United, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:24   PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı - Spor
18:23   Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti - Spor
18:17   Christian Eriksen'in Everton'a Frikik Golü - Spor
18:17   Harry Kane'in Everton'a Attığı En Güzel Goller - Spor
18:16   Mecnun Otyakmaz: Firavun varsa, Musa da var - Spor
17:03   Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Spor
15:41   Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Spor
15:17   Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
26.12.2019 18:38:53