West Ham Unitedlı taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı istemiyor

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın isminin West Ham United ile anılması İngiliz ekibinin bazı taraftarlarını mutsuz etti. Sosyal medyadan konuyla ilgili reaksiyon veren West Ham taraftarlarının, takımlarında daha önce forma giyen bir başka Türk futbolcuya gönderme yapmaları dikkat çekti.

"YENİ GÖKHAN TÖRE"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yeni bir Gökhan Töre hepsi bu. Teşekkürler almayalım" yazarken,bir diğer West Ham Unitedlı taraftar ise "Sağlam oyuncu ama geçen sezon performansının altında kaldığını anlamak için Fenerbahçe'nin geride kalan sezonuna bakmalısınız" paylaşımında bulundu.

(Skorer)