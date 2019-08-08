West Side Story Filmi

Hollywood
'un usta ismi Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu film
senaryosunu Arthur Laurents'in orijinal eserinden sinema
ya Tony Kushner uyarlıyor. Başrollerde ise Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler ve Claudette Lalí ye alıyorlar.Yönetmen:
Steven SpielbergSenaryo:
Tony Kushner, Arthur Laurents, William ShakespeareOyuncular:
Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler, Claudette Lalí, Brian d'Arcy James, Rachel Zegler, Kyle Allen, Jamie Harris, Ana Isabelle, Curtiss Cook, Mike Faist, Ariana DeBose, David Alvarez, Michael Iacono, Chryssie Whitehead, Jamila Velazquez, Kathryn Grace, Myles Erlick, Ben Cook, Tanairi Sade Vazquez, Ezra Menas, Victor Cruz, Adam Cohen, Alessandra DeMartino, Talia Ryder, Kevin Csolak, Melania Zalipsky, Lauren Yaffe, Jess LeProtto, Paloma Garcia LeeFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
West Side StoryYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizce, İspanyolcaDağıtıcı Firma:
20th Century FoxVizyon Tarihi:
18.12.2020West Side Story Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.