Western Digital Türkiye portfolyosunda büyümeye gidileceğini açıkladı

Western Digital portfolyosunu hem kurumsal hem de son kullanıcı ürünlerinde genişletmeyi planladığını açıkladı. Şirket, bununla birlikte Türkiye 'deki kullanıcılara daha çözüm odaklı ve ihtiyaçları daha iyi karşılayan bir deneyim sunacağını bildirdi.Veri altyapısında küresel devlerden Western Digital'in Türkiye birimi 2020 hedefleri üzerine İstanbul 'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu ve Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael katıldı. Etkinlikte, şirketin kurumsal ve son kullanıcı çözümleri ile önümüzdeki dönemlerde piyasaya çıkması planlanan ürünleri ve şirketin 2020'de genişleyecek Türkiye ürün portfolyosu açıklanırken, gelecek yılda şirketin Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve performansları ile kullanıcılara daha çözüm odaklı ve ihtiyaçları daha iyi karşılayan bir deneyim sunacağını bildirdi.Western Digital Dahili Depolama ve Platform Ürünlerinden Sorumlu Kıdemli Müdürü Arkın Balıkçıoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında; "Uçtan çekirdeğe gözetim çözümlerimiz ile özellikle güvenlik sistemleri, IT, akıllı binalar ve bina otomasyonu sektörlerine yönelik WD çözümlerimize 2020 yılında da ilgi giderek artacak" dedi.2020'deki SSD planları hakkında da konuşan Balıkçıoğlu; "Odak noktamız ürün ailesi özelinde WD Purple gibi gözetim, normal masaüstü sürücülerin 10 katı kapasiteye sahip Ultrastar HDD gibi kurumsal ve SSD ürünleri üzerinde olacak. SSD'lerle ilgili olarak da gücümüzü NAS SSD ve NVMe SSD'ler üzerinde yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı."Liderliğimizi sürdüreceğiz"Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael ise "Flash bellek ve sabit diskler üzerinde Türkiye'deki liderliğimizi sürdürmeye ve her iki alanda da yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.2020 yılının daha iyi ve sağlıklı bir IT yönetimi yılı olacağına inandığını belirten Rafael; "WD Black oyun portfolyomuzdan olan P10 ve D10 gibi oyun çözümleri ve SanDisk Extreme Portable SSD gibi taşınabilir saklama çözümleri 2020'de de ana büyüme kategorilerimizden olacak." dedi.Rafael konuşmasında 5 TB'a kadar kapasitelerde bulunan ve üst düzey bir harici HDD olan WD Black P10 Game Drive'ın konsol veya kişisel bilgisayarların potansiyelini arttırmak isteyen oyunculara özel üretildiğini belirterek, "Ürün, oyuncuların oyun konsolu veya kişisel bilgisayarlarını bir sonraki seviyeye taşıyacak ve kazanmaları için gereken rekabet üstünlüğünü korumaya yardımcı olacak" şeklinde konuştu.Taşınabilir depolama çözümlerine de değinen Western Digital Türkiye Satış Müdürü Yosi Rafael, yüksek performanslı SanDisk Extreme Portable SSD sayesinde dosyaların göz açıp kapayıncaya kadar aktarılabileceğini belirtti. - İSTANBUL