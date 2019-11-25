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WeWALK Akıllı Baston, TIME tarafından 2019'un en iyi icatları arasında gösterildi

Vestel ve Young Guru Academy'nin desteklediği WeWALK'un akıllı bastonu dünyanın en çok okunan haber dergilerinden TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi.

25.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:02WeWALK Akıllı Baston, TIME tarafından 2019'un en iyi icatları arasında gösterildi
ve Young Guru Academy'nin desteklediği WeWALK'un akıllı bastonu dünyanın en çok okunan dergilerinden TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi. Dünyanın en prestijli yayınlarından TIME, WeWALK'u hem yazılı hem de dijital mecrasında duyurdu.

Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy'nin (YGA) desteklediği, görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan WeWALK 'yi gururlandırmaya devam ediyor. 2017 yılında Birleşmiş Milletler'de örnek proje olarak gösterilen, sergilendiği her fuarda yoğun ilgi gören WeWALK, Thomas Edison'a adanan Edison Ödülleri'nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde 'altın ödül'e de layık görülmüştü. WeWALK son olarak dünyanın en çok okunan dergisi TIME tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri seçildi.

Engel algılama, telefona bağlanma ve farklı uygulamalarla entegrasyon olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor, Bluetooth ile WeWALK mobil uygulamasına bağlanıyor, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon almasını, toplu taşıma entegrasyonu ile çevresindeki durakları ve duraklardan geçen otobüslerin saatlerini öğrenmesini ve Alexa sesli asistana komutlar vermesini sağlıyor. WeWALK Akıllı Baston şu ana kadar 25'in üzerinde ülkede görme engellilere ulaştı. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Vestel, Ekonomi

Kaynak: İHA

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