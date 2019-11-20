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WFP Burkina Faso'daki gıda krizine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Burkina Faso'dak, şiddet eylemleri ve etkili olan iklim krizi sebebiyle 'artan insani krize' dikkat çekerek, müdahale edilmemesi durumunda bölgenin 'ikinci bir Suriye' olabileceği uyarısında bulundu.

20.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:20WFP Burkina Faso'daki gıda krizine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Faso'dak, şiddet eylemleri ve etkili olan iklim krizi sebebiyle 'artan insani krize' dikkat çekerek, müdahale edilmemesi durumunda bölgenin 'ikinci bir Suriye' olabileceği uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana devam eden saldırılar sebebiyle evlerinden olan yarım milyon kişinin yanında, gıdasızlık sorununun acil durum düzeylerini aştığı ve evlerinden olan her beş çocuktan birinin yeterli beslenemediği belirtildi. WFP Direktörü David Beasley, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burkina Faso'da milyonlarca kişinin hayatını etkileyen dramatik bir insanlık krizi baş gösteriyor. Yarım milyona yakın insan evlerinden edilmek zorunda kalırken ülkenin üçte ikisi de şu an çatışma bölgesinde. Bölgedeki ekiplerimiz acil durum düzeylerini aşan gıdasızlık sorunuyla mücadele ediyor, bu da annelerin ve küçük çocukların zor durumda olduğuna işaret ediyor. Eğer uluslararası toplum ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyorsa, şimdi harekete geçme vakti."



Birleşmiş Milletler, Burkina, Dünya

Kaynak: DHA

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