WGC / Ray Jia : Altın satışları Çin Yeni Yılı'nda artacak

Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Müdürü Ray Jia, Çin'de yarın başlayacak olan Çin Yeni Yılı'nın altın piyasasını hareketlendireceğini söyledi.

Jia, tüketici alım gücünün ülke genelinde genellikle Çin Yeni Yılı'nda yılın en yüksek düzeyine ulaştığı ve buna paralel olarak da altın tüketiminin arttığına işaret etti. Ülke genelinde geleneksel olarak şans getireceği inancıyla Çin Yeni Yılı'nda hediye tercihlerinde altının ağırlıklı olarak yer aldığını söyleyen Jia, Dünya Altın Konseyi'nin 2019 küresel tüketici araştırmasında Çin genelinde altına "duygusal bir bağ" olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmaya göre Çin'de tüketicilerin yüzde 70'i altının iyi şans getireceğine inanırken, küresel tüketicilerde ise bu oran yüzde 57 olarak hesaplandı.

Jia, şu değerlendirmeyi yaptı: