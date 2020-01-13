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What About Love Filmi

What About Love filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. What About Love filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:58What About Love Filmi
Hırslı bir senatör ve eşi, kızları erkek arkadaşı ile çıktığı seyahatinde kaza geçirince apar topar yola koyulur. Burada kızı ve sevgilisinin ilişkisine şahit olan adam ve eşi, kendi ilişkilerini sorgulamaya başlar. Evliliklerini yeniden değerlendirmeye başlayan çift, kızı ve sevgilisi sayesinde aralarında aşkı yeniden hissetmeye başlar.


Yönetmen: Klaus Menzel
Senaryo: Klaus Menzel, Douglas Day Stewart
Oyuncular: Sharon Stone
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: What About Love
Yapımcı Firma: Quality Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, Romanya, İspanya, İtalya
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: Quality Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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