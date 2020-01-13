What About Love Filmi

Hırslı bir senatör ve eşi, kızları erkek arkadaşı ile çıktığı Avrupa
seyahatinde kaza geçirince apar topar yola koyulur. Burada kızı ve sevgilisinin ilişkisine şahit olan adam ve eşi, kendi ilişkilerini sorgulamaya başlar. Evliliklerini yeniden değerlendirmeye başlayan çift, kızı ve sevgilisi sayesinde aralarında aşkı yeniden hissetmeye başlar.Yönetmen:
Klaus MenzelSenaryo:
Klaus Menzel, Douglas Day StewartOyuncular:
Sharon StoneFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
What About LoveYapımcı Firma:
Quality FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, Romanya, İspanya, İtalyaOrijinal Dili:
İngilizce, İspanyolcaFilmin Süresi:
114 dk.Dağıtıcı Firma:
Quality FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 What About Love Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.