Whatsapp'a ücretli "Hatırlatıcı" özelliği geldi

WhatsApp'a gelen yeni bir özellik ücretli olması sebebiyle büyük bir yankı uyandırdı. Aylık 5.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunan özelliğin ne kadar ilgi göreceği merak ediliyor. WhatsApp geliştiricileri uygulamaya ek bir uygulama entegre etti, Any.do sayesinde kullanıcılar bir mesajla hatırlatıcı kuracak.

ÜCRETLİ HATIRLATACAK

Any.do yetkilileri daha önce, WhatsApp ile anlaşma yaptıklarını açıklamıştı. WhatsApp ücretli olan uygulaması ile kullanıcıların hatırlatıcı kurmasına olanak sağlayacak. WhatsApp entegrasyonu ile güçlenen Any.do için abone olmak şart. Abonelik ücreti aylık 5.99 dolar yani 35 lira olarak açıklandı. WhatsApp daha önce de arama bekletme ve grup sohbetlerinde davetiye özelliği duyurmuştu. Bu özellikler de güncelleme ile birlikte uygulamaya eklendi.

MESAJ YOLUYLA BİLGİLENDİRİYOR

Özelliği kullanmak ise oldukça kolay. İstediğiniz herhangi bir şeyi daha sonra hatırlamak için Any.do'nun WhatsApp hesabına mesaj göndermeniz ve gerekli bildirimi yapmanız gerekiyor. Uygulama zamanı geldiğinde size gereken hatırlatmayı yapıyor.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin tek olumsuz yanı ise maalesef ücretli olması. Türkiye'de aylık yaklaşık 35 TL'ye gelen bu özelliğin tercih edilip edilmeyeceği ise ilerleyen dönemlerde görülecek.