24 Mart 2019, 08:39
»»

WhatsApp'a Yalan Haberlerin Yayılmasını Engellemek İçin İki Önemli Özellik Geldi

WhatsApp, yalan haberlerin ışık hızıyla yayılmasını engellemek için Android beta uygulamasına İletildi Bilgisi ve Sık İletildi adlı iki yeni özellik ekledi.

WhatsApp'a gelen yeni özellik çok konuşulacak. İşte milyonlarca Whatsapp kullanıcısını yakından ilgilendiren gelişme.

WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor.

ATTIĞINIZ MESAJ KAÇ KEZ 'İLETİLDİ'

WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellik ile birlikte bir mesajın kaç defa iletildiğini görebileceksiniz. Yani atılan mesaj attığınız kişi dışında başkalarıyla da paylaşıyor mu görebileceksiniz.

BETA SÜRÜMÜ KULLANIMDA

Beta sürümü kullanımda olan bu özelliğin sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla geliştirildiği düşünülüyor.

Sabah, Whatsapp, Teknoloji