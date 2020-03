WhatsApp Bilgi Kontrol Etme Özelliği Devreye Giriyor

WhatsApp bilgi kontrol etme özelliği yakın zaman sonra kullanıma açılacak. Yeni özellik sayesinde WhatsApp üzerinden size gelen mesajların doğruluğunu, kolayca internet üzerinden arayabileceksiniz.Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, doğal olarak yanlış bilgilerin en kolay yayıldığı platform haline gelmişti. Her gün onlarca yanlış bilgi içeren paylaşım, uygulama üzerinden yapılır olmuştu. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sonrasında Türkiye 'de, sesli mesajların ne kadar hızlı yayıldığını kendi gözlerimizle görmüştük.Sahte haberler ya da yanlış bilgiler konusunda uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir yetenek daha sunmak için hazırlıklar yapıyordu. Uygulama üzerinden gelen uzunca mesajları veya çeşitli bilgiler içeren paylaşımları engellemek isteyen WhatsApp, kolay arama seçeneğini sisteme entegre etti.WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google - fake messages that have been called out, usually show up on top.Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi— SG (@shrinivassg) March 21, 2020WhatsApp hızlı bilgi kontrolü nasıl kullanılacak?Seçim dönemlerinde sahte haberlerin yayılmasını engellemek adına birçok değişiklik yapan Facebook ve Twitter , sahibi oldukları platformlarda doğru bilgilerin yayılması konusunda büyük çaba sarf ediyorlardı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında bu çabalarını yoğunlaştıran iki şirket, yakın zaman önce hızlı bilgi kontrolü detayını kullanıcılarının beğenisine sunmuşlardı. Bu özellik sayesinde Facebook ve Twitter kullanıcıları, paylaşımdaki bilgileri kolayca internet üzerinden arayabiliyorlardı.TechCrunch isimli internet sitesine açıklamalarda bulunan WhatsApp yetkilisi ise yaptıkları değişiklikten şu şekilde bahsetti: "Kullanıcılarımızın aldıkları bilgileri doğrulamaları konusunda birçok farklı özellik üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de hızlı bilgi araması."Twitter kullanıcısı @shrinivassg ise hemen yukarıda gördüğünüz görüntüleri, merak edenlerle paylaştı. Paylaşılan ekran görüntülerinde mesajların yanında çıkan mercek görseli dikkatleri çekiyordu. Bu ikona basıldığındaysa internet üzerinde hızlıca arama yapılmasının sağlandığı söylenenler arasında yerini aldı.İnternet üzerinden arama sayesinde kullanıcıların bilgileri doğrulama şanslarının aratacağı dile getirilirken, bu detayın yine de kullanıcıların ilgisine kaldığının altı çizildi. Yani bilgiyi sorgulayan kullanıcıların bunu kullanmak isteyeceği ve herkesin bu aramaları yapıp yapmayacağının ise kesin olmadığı hatırlatıldı.

Kaynak: Tamindir