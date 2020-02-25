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WhatsApp gruplarına herkes Google'dan ulaşabiliyor; Nelere dikkat etmek gerekli?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi olan WhatsApp’taki özel gruplara Google üzerinden ulaşılabilir olduğu anlaşıldı. Davet edilmediğiniz gruplara dahi katılıp diğer üyelerin isimleri ve telefon numaralarını görebilirsiniz

25.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:12WhatsApp gruplarına herkes Google'dan ulaşabiliyor; Nelere dikkat etmek gerekli?
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servisi olan WhatsApp'taki özel grupların üzerinden ulaşılabilir olduğu anlaşıldı. Böylelikle davet edilmediğiniz gruplara katılıp diğer üyelerin isimleri ve telefon numaralarını görebilirsiniz.

Motherboard'un haberine göre, WhatsApp'ın "Gruba davet et bağlantısı" internet üzerinden paylaşıldığı için Google grupları indeksleniyor. WhatsApp'ın güvenli ve gizli mesajlaşma servisinin dışında paylaşılan bu bağlantılar sayesinde isteyen herkes bu gruplara kolaylıkla katılabiliyor.
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Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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