WhatsApp hattından tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde yaşayan Özlüfet Çağrı, doğuştan engelli olan oğlu Muhammed Çağrı (24) için Bitlis Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı'ndan tekerlerli sandalye isteğinde bulundu. Mesajın iletildiği Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise bu duruma ilgisiz kalmayarak, Bitlis Belediyesi tarafından kısa sürede alınan tekerlekli sandalyeyi Muhammed'e teslim etti.

Bitlis Belediyesi tarafından oluşturulan ve sorunlara kısa sürede çözüm üretmek üzere kullanılan belediye WhatsApp ihbar hattına gelen bir mesaj, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı harekete geçirdi. Bir annenin engelli oğlunun kullanması için talep ettiği tekerlekli sandalye isteği kısa sürede karşılandı. Alınan tekerlekli sandalye Güroymak ilçesindeki evine götürülerek, teslim edildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ihbar hattına bugüne kadar 936 mesaj geldiğini, bunların neredeyse hepsine olumlu dönüş yaptıklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis Belediyesi olarak eksik kalan hizmetlerin ve yapılması gereken işlerin ihbarlarını almak üzere bir WhatsApp ihbar hattı kurduk. Bu ihbar hattımıza bugüne kadar 936 mesaj geldi. Bunlardan biri de Güroymak ilçemizde engelli bir vatandaşımızın annesi tarafından gönderilmişti. Engelli kardeşimizin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Annesi WhatsApp hattımıza ulaştı. Biz de imkanlarımız dahilinde annemizin isteğini yerine getirdik ve Bitlis Belediyesi olarak tekerlekli sandalyeyi kardeşimize gönderdik. Onlardan da teşekkürümüzü aldık. Rabbim onlara yardım etsin. Evlatlarını onlara bağışlasın."

Anne Özlüfet Çağrı ise, "Bitlis Belediyesi WhatsApp ihbar hattına attığımız mesaja hemen geri dönüş yapıldı ve engelli oğlum Muhammed Çağrı'ya Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından tekerlekli bir sandalye temin edildi. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.