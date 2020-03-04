WhatsApp karanlık mod nasıl yapılır? WhatsApp karanlık mod nasıl güncellenir? WhatsApp karanlık mod özelliği geldi!

Dünya üzerinde en çok kullanılan ve milyonlarca kullanıcıya hitap eden WhatsApp uygulaması kullanıcılara daha verimli ve kolay kullanıcı deneyimi sunmak için sürekli güncellemeler ve yenilikler getiriyor. Uzun zamandan beri beklenen WhatsApp karanlık mod özelliği nihayet geldi. Kullanıcılara şarj tasarrufu da sağlayacak olan karanlık mod nasıl yapılır işte detaylar.

ANDROİD'LERDE WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

Öncelikli olarak WhatsApp'ın en güncel sürümünü yüklüyoruz. Ardından uygulamayı açıp uygulama ayarlarına giriyoruz ve "Sohbetler" bölümünde "Tema" seçeneğinden "Koyu" yazan yere tıklayarak karanlık moda geçebilirsiniz. Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 versiyonunda bulunmaktadır.

IPHONE'LARDA WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?

iOS 13 yüklü cihazınızda WhatsApp uygulamasını açarak "Ayarlar" menüsünden "Ekran ve Parlaklık" seçeneğine tıklayarak "Koyu"yu seçerek WhatsApp karanlık moda geçebilirsiniz.